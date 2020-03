Coronavirus : A Ecobank Tchad, respect stricte des consignes sanitaires

La menace est là, le nouveau Coronavirus est présent au Tchad depuis le 19 mars. La banque est un lieu d’affluence par excellence et le risque de contamination est grand. Conscients de cela, les responsables de la banque panafricaine, Ecobank Tchad, ont mis dans leurs différentes agences des dispositifs pour se protéger, protéger leur clientèle et partant la population tchadienne.

Depuis plus de 10 jours, Ecobank Tchad est en train de multiplier des mesures pour stopper la propagation du Coronavirus au Tchad. « La banque est un marché, un lieu public où tout le monde y converge. Si nous ne faisons pas attention, elle pourra devenir un lieu de contact entre la population et le Coronavirus », explique le directeur des Opérations et de la Technologies d’Ecobank Tchad, Djasra Ngodibé.

Compte tenu de la dangerosité de la menace du nouveau Coronavirus, il faut se protéger et protéger tout le monde. C’est dans ce sens que les responsables de la banque ont mis « à la disposition du personnel des cache-nez, des gants et autres masques pouvant le permettre d’éviter la contamination polluante ». Mais aussi, des savons et gels hydroalcooliques ainsi que de l’eau sont disponibles dans toutes les agences Ecobank.

Directeur des opérations et de la technologie d’Ecobank Tchad

L’une des mesures à respecter pour éviter de contracter le Covid-19, c’est la distanciation. Pour se conformer à cette règle, surtout avec le virement des salaires de fonctionnaires depuis quelques jours, la banque a installé des tentes et des chaises pour les clients, tout en respectant la distance d’un mettre, comme conseillé. « Ensuite, pour les faire entrer suivant la taille de l’agence on fait entrer par groupe de 5, 10 ou 20 pour les servir », renchérit le directeur des Opérations et de la Technologie d’Ecobank Tchad.

Et si un jour le pays se plonge dans le confinement total, « nous avons déjà pris des mesures pour assurer le fonctionnement de la banque et servir les clients », rassure le directeur Djasra Ngodibé. Quatre agents de santé sont mis à la disposition de la banque avec des thermomètres frontaux. Leur rôle, c’est de vérifier la température des clients avant qu’ils n’entrent dans les guichets.

Le directeur des Opérations et de la Technologie d’Ecobank Tchad demandant aux clients de respecter juste les consignes sanitaires édictées par le gouvernement et celles mises en place par la banque panafricaine pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19