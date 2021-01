Coronavirus : 6 décès en 8 jours

PANDÉMIE – Du 8 au 15 janvier 2021, le Tchad a enregistré 6 décès liés de suite de Covid-19. Un chiffre qui interpelle.

111 décès en 304 jours ( en moyenne 0,36 décès par jour). C’est le bilan macabre du coronavirus depuis son entrée au Tchad. Toutefois, ces derniers jours, la situation semble encore plus préoccupante. En l’espace de 8 jours, du 8 au 15 janvier, la Coordination nationale de riposte sanitaire a analysé 5134 échantillons. 449 cas ont été confirmés et 162 personnes guéries. On note cependant 6 décès (moyenne de 0,75 décès par jour).

Cette augmentation du nombre de décès doit attirer l’attention sur la situation générale de la pandémie au Tchad. Chose qui nécessite la mise en pratique et le respect des mesures sanitaires recommandées par les entités en charge de la gestion de cette pandémie.

Le sens de responsabilité est plus que nécessaire pour arriver à dompter cette pandémie.