Coronavirus : 46 nouveaux cas confirmés pour un total de 474 personnes atteintes

46 nouveaux cas de COVID-19 détectés au Tchad, portant à 474 le nombre total des personnes atteintes de la pandémie. C’est le dernier point du ministère de la Santé ce samedi 16 mai.

Un dépistage d’un échantillon de 134 personnes, 23 personnes guéries, un patient décédé, 313 patients sous traitement.

La propagation de la pandémie dans les provinces progresse avec de plus en plus de nouveaux foyers à l’intérieur du pays. Le Kanem enregistre 3 cas, le Lac 3, le Ouaddaï 3, le Wadi Fira 4, le Batha 1, Les deux Logone 2, le Mayo Kebbi Est 1 et le Moyen Chari 1.