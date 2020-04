Coronavirus : 4558 personnes ont franchi la frontière à Kouteré avant la mesure de fermeture

Selon les autorités de la province du Logone oriental, 4558 personnes venant du Cameroun ont réussi à entrer au Tchad via le poste frontalier de Kouteré sans être soumis à un contrôle médical ou mis en quarantaine.

Une équipe de Tchadinfos qui a fait le déplacement de la frontière Tchad-Cameroun au poste d’entrée de Kouteré a fait le constat de la situation à nos frontières. Les gens sont parqués dans un camp de fortune érigé par la Croix-Rouge et d’autres partenaires. Ce flux de personnes en provenance principalement du Cameroun inquiète les riverains et les autorités locales. À défaut des moyens, le risque de contamination est grand. Tout laisse à croire que les conditions sont réunies pour la propagation du covid-19 s’il advenait qu’une de personne soit porteuse du virus. Les consignes de distanciation sociale sont difficilement respectées ou pas, les conditions d’hygiènes précaires, avec la saison de pluie qui s’annonce il y a urgence de prendre les dispositions qui s’imposent pour éviter le pire.

Le Tchad a fermé officiellement ses frontières aériennes et terrestres le 19 mars 2020, à l’exception des cargos et marchandises. Seulement depuis cette date, les autorités sanitaires nous annoncent chaque jour des nouveaux cas qui pour la plupart ont réussi à entrer au Tchad malgré la fermeture des frontières. Le dernier cas en date est celui du 11e cas, venu du Pakistan via Dubaï, Addis-Abeba, Abuja, Yagoua, Bongor, N’Djamena et Abéché.