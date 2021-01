Coronavirus : 39 cas confirmés, 12 guéris et 0 décès

La Coordination nationale de riposte sanitaire a rendu public le bilan de la situation sanitaire de ce mercredi 06 janvier .

Ce bilan se présente comme suit: 331 échantillons analysés dont 39 cas confirmés, 34 à N’Djamena et 2 au Mayo-Kebbi Est. Au total l’on a enregistré douze personnes guéries, portant le nombre des guéris à 1888.



Le nombre des malades sous traitement, ce 06 janvier est de 335. Face à ce nombre, la Coordination appelle la population à rester sereine, solidaire et vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières.

