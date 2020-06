Coronavirus : “1638 agents de santé ont été recrutés” Ali Mbodou Mbodoumi

Lors d’une plénière tenue le 25 juin à l’assemblée nationale, le ministre de la fonction publique et de la promotion de l’emploi, Ali Mbodou Mbodoumi, a déclaré aux députés que 1638 agents de santé ont été recrutés

Interpellé par les élus du peuple lors de la plénière de ce 25 juin 2020, sur la question des critères du recrutement des 16 38 agents de santé à la fonction publique. Une mesure sociale faite dans le cadre de la riposte de la Covid-19 par le président de la République Idriss Deby Itno lors son message adressé à la nation le 14 avril dernier, a été évoqué lors des débats à l’Assemblée.

« Un mécanisme pratique a été opérationnel. En ce qui concerne le recrutement exceptionnel, je dis bien exceptionnel de 1628 agents de santé à la fonction publique, il a été conduit conformément à la formulation par le ministère de la santé publique. Il a été demandé au ministre utilisateur de nous repartir les 1638 en termes de nombre et profil sollicité » a déclaré le ministre de la fonction publique et de la promotion de l’emploi.

Il a listé ainsi les agents recrutés comme suit :

Au titre des agents techniques de santé.

317 infirmiers diplômés d’Etat,

311 sages femme diplômés d’Etat,

108 techniciens supérieurs en pharmacie,

108 techniciens supérieurs en soins obstétricaux,

320 techniciens supérieurs en laboratoire,

372 techniciens supérieurs en nutrition,

46 techniciens supérieurs en génie sanitaire et assainissement,

17 techniciens supérieurs en imagerie médicale,

10 techniciens supérieurs en échographie,

1 technicien supérieur en kinésithérapie,

6 techniciens supérieurs en épidémiologie,

7 techniciens supérieurs en ophtalmologie,

2 techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation,

9 techniciens supérieurs en psychologie

« Donc nous vous disons que les 1638 agents de santé ont été effectivement recruté et mis à la disposition du ministère de la santé publique »

En ce qui concerne les critères il souligne que ces agents ont été recrutés sur des critères très objectifs et légaux. « La sélection des dossiers a été faite par une commission qui a été mis en place et comprenant les cadres des ministères de la finance, de la santé, de la fonction publique et du secrétaire général du gouvernement ».