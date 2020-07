Coronavirus: 12 143 personnes mises en quaranataine au Tchad depuis mars

SANTE – Dans un rapport publié le 30 juin dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait une présentation sur la situation épidémiologique de la covid-19 au Tchad.

Depuis la découverte du premier cas de Covid-19 au Tchad le 19 mars, le pays a placé 12 143 personnes en quarantaine et a enregistré 866 cas positifs.

En terme de répartition des chiffres par province, la capitale tchadienne vient en tête avec un total entrant de 3 461 personnes en quarantaine dont 2 940 déjà sorties. La province du Ouaddaï talonne N’Djamena avec 3 088 entrants et 347 sortis.

Le Logone oriental avec 2 812 entrants dont 2 622 libérés se positionne troisième. Le Mayo-Kebbi Est qui compte 1 506 entrants et 1 496 sortis prend le devant sur le Mayo Kebbi Ouest, 1175 entrants et 1175 sortis. La province du Lac totalise 650 personnes entrantes pour une sortie de 604 au total. Par contre, 473 personnes ont été mises en quarantaine au Logone Occidental pour une sortie de 469.

Le Kanem comptabilise 371 entrants et 362 sortants. Le Wadi-fira a enregistré 261 personnes en quarantaine pour 362 sorties. Au Guéra, 230 personnes 210 sont sorties. Sur les 127 personnes mises en quarantaine au Batha, 122 sont libérées. Le Moyen Chari compte 124 entrants pour un total de 116 sorties.

La courbe a chuté dans le chari Baguirmi avec 48 entrants et 48 sortants, au Sila, il y a 36 entrants et 35 sortants ; à l’Ennedi Est 30 entrants et 30 sortants ; le Mandoul avec 08 entrants et 08 sortants ; et le Salamat n’a mis en quarantaine que 03 personnes, toutes déclarées négatives à la suite des tests. En fin le Barh El Gazal, totalise une seule personne en quarantaine. Elle est en sortie.