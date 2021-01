Coopération : La France dote l’armée tchadienne d’engins militaires

COOPERATION- Il s’est tenu ce samedi 23 janvier 2021, une cérémonie de remise officielle d’engins militaires aux forces armées tchadiennes par l’état-major des armées françaises.

Il s’agit de neuf engins blindés de type Canon 90 (ERC-90) sagaie et de 09 conteneurs de pièces détachées. Ce sont des engins blindés avec un canon de 90 et de deux mitrailleuses de calibre 7.62 mn. ERC 90, selon le général Perrin, commandant des éléments français du Gabon.

Ces engins viennent compléter une autre dotation déjà reçue par l’armée tchadienne. La remise de ces engins blindés à roues s’inscrit dans le cadre du soutien de la France à l’engagement des forces de défense et de sécurité tchadiennes pour la sécurité régionale au Sahel et dans la lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, des formations dans les domaines techniques et tactiques ont été planifiées pour les futurs équipages des engins mais également aux personnels qui travaillent dans les ateliers techniques afin d’assurer le suivi permanent des engins et leur maintien en condition opérationnelle.

Au mois d’avril, ces éléments poursuivront leur formation avec une instruction sur la conduite des feux et la tactique au combat.

L’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand cochery a souligné que face à la menace mondiale qui est le terrorisme, le Tchad et la France ainsi que leurs partenaires européens et américains sont engagés dans une course de vitesse pour réduire durablement les capacités ennemies et renforcer les capacités de leurs armées.

Le ministre en charge des Armées, Abali Salah, a pour sa part remercié la France pour cet appui et estime que “les défis sécuritaires restent fortement marqués par la montée en puissance des ennemis de la stabilité, la recrudescence des activités terroristes et de la criminalité transfrontalière que mènent les hors-la-loi dont Boko Haram, les jihadistes et les narcotrafiquants”.