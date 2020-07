Coopération internationale : le Tchad attend 68 millions de dollars de la part du FMI

N’Djaména et le Fonds monétaire international achèvent des entretiens relatifs à un décaissement supplémentaire de 68 millions de dollars. Ce fonds permettra au Tchad de faire face aux conséquences de la Covid-19.

D’ici fin juillet, les services du Fonds monétaire international vont décaisser une somme de 68 millions de dollars en faveur du Tchad. Ce décaissement d’urgence vise à permettre aux autorités du Tchad de satisfaire les besoins urgents, notamment sur le plan de la santé, de la protection sociale et de l’aide aux secteurs le plus touchés par la Covid-19 et aux groupes vulnérables.

Ce décaissement en vue est le deuxième du genre, au titre de la facilité de crédit rapide (FCR). Il est le fruit des longs entretiens entre les services de FMI et les autorités tchadiennes, visant à aider le Tchad à faire face aux conséquences économiques posées par la Covid-19.