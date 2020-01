Connexion internet : qu’est-ce qui s’est passé le 27 et le 28 janvier 2020 ?

TÉLÉCOMMUNICATION – Des internautes tchadiens ont eu toutes les difficultés du monde à se connecter à Internet les journées du lundi 27 et mardi 28 janvier 2020. Conséquences, plusieurs banques de la capitale tchadienne n’ont pas pu servir leurs clientèles. Qu’est-ce qui s’est passé?

Les banques et usagers tous victimes

Les fonctionnaires tchadiens qui cherchent à entrer en possession de leurs salaires légèrement augmentés ont dû prendre leur mal en patience. Les distributeurs de billets des banques affichent partout “erreur” ou “en maintenance”. Impossible de vérifier son solde, ni faire un petit retrait. Les vigiles en poste devant les banques font office de point d’information et vous accueille en chœur “il n’y a pas de connexion“.

Plusieurs activités sont annulées parce que les banques n’arrivent pas à servir leur clientèle “Il y a un souci de connexion internet”. Mais l’excuse passe mal. Pour beaucoup d’usagers, les banques disposent de leurs propres moyens d’accès à Internet. Elles sont indépendantes de la plus part des nos opérateurs de téléphonie alors comment se fait-il qu’ils souffrent autant? s’interrogent les communs des mortels.

Les opérateurs de téléphonies mobiles traités de tous les noms

Ce n’est un secret pour personne que les internautes tchadiens aiment se défouler sur les opérateurs de téléphonie mobile. Cette fois-ci encore on a pas dérogé à la règle, ils en ont pris pour leur grade. Déjà qu’on les accuse d’avoir brider la connexion à la suite de la baisse des prix, cette panne soudaine ne vient pas arranger leurs affaires.

Panne générale!

Selon une source proche des opérateurs, la panne est générale. Elle ne concerne pas que le Tchad, le cable de fibre optique sous-marin qui borde la côte camerounaise aurait connu une panne. Sachant que le Tchad est alimenté partiellement par Camtel l’opérateur de téléphonie historique. Camtel a envoyé à sa clientèle le message suivant pour les prévenir du désagrément « Chers clients, des perturbations du service se feront ressentir suite à un incident sur les câbles WACS et SAT3 en mer. Des équipes s’attèlent à le rétablir ».

La #RDC a connu une coupure d’internet ce jeudi 16 janvier aux alentours de 10 heures. Cette panne est due à une coupure du câble #WACS à #Limbé, au #Cameroun. Les pays affectés sont ceux connectés au WACS à partir du Cameroun : Cameroun, Gabon, Congo/Brazzaville et la RDC. pic.twitter.com/ktyGQLFkmh — ARPTC Officiel (@OfficielArptc) January 16, 2020

En plus de cela, la Fibre en provenance du Soudan alimentée via la structure SUDATCHAD a lui aussi connu une panne du côté de Adré. D’ailleurs, on nous fait savoir que ce tronçons est sujet à des pannes à répétition. Tout cela cumulé fait que les opérateurs et plus particulièrement Airtel qui a bien voulu répondre à nos sollicitations se trouve être à 30% de ses capacités et fonctionne avec le satellite seulement. Ils annonçaient un retour à la normal tard dans la soirée. Nous venons de faire le test et la situation semble s’être améliorée, nous allons continuer à suivre cela de près.