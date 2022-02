Compétition « trophée du lycéen » : l’association Future team et des responsables d’établissements scolaires se concertent

Pour co-définir les contours de la mise en œuvre de son projet le « trophée du lycéen », l’association Future team a échangé ce samedi avec des représentants des établissements scolaires de la ville de N’Djaména.

Le projet « trophée du lycéen », annoncé il y a peu par l’association Future team, prend progressivement corps. Cette compétition devant rassembler les élèves des établissements de la capitale, comprendre son sens est un préalable. « Cette rencontre n’est pas seulement pour vous expliquer le projet, mais aussi pour avoir votre contribution, orientation et expertise pour bien le concrétiser », introduit le coordonnateur général de Future team, Dr. Hassan Moussa Mahamat.

Selon lui, le « trophée du lycéen » ambitionne de contribuer à la mise en place d’un environnement favorable à la paix, de promouvoir les valeurs (pardon, amour du prochain, etc.) permettant aux jeunes élèves de vivre en harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et la nature.

Quelques représentants d’établissements qui ont pris la parole ont exprimé leurs inquiétudes sur notamment les mesures de sécurité qui seront prises pour prévenir d’éventuels débordements; la transparence de cette compétition et les frais de participation qui étaient initialement fixés à 50.000f par établissement.

Après plusieurs propositions et remarques, il est convenu que le plaidoyer sera renforcé auprès des autorités pour mieux encadrer les manifestations ; les frais de participation ramenés à 25.000 f et des garanties de transparence données par la désignation des acteurs connus du milieu socio-culturel tchadien. Future team et ses partenaires prévoient d’autres rencontres de ce genre pour espérer entamer et achever le projet dans des bonnes conditions.

La compétition va débuter en mi-mars. Cinq rubriques sont retenues à savoir : littérature, sciences, arts, culture générale et meilleur billinguiste.