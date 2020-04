Colère de Bohoma : mission accomplie pour Deby

Le président Idriss Deby Itno est rentré à N’Djamena ce jeudi, après 17 jours passé dans la province du Lac, sur le terrain de combat contre le terrorisme.

« Je suis de retour dans la capitale. Je remercie très sincèrement toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens ainsi que les frères et sœurs africains pour le soutien apporté à nos Forces de Défense et de Sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité sont des valeurs sacrées » a-t-il souligné.

A sa descente de l’hélicoptère, le chef de l’Etat avec un sourire, a donné le sentiment d’une mission accomplie. Depuis le début du combat, l’armée tchadienne a réussi à neutraliser des milliers d’éléments de Boko Haram, leurs camps se trouvant au Tchad et dans certains pays voisins (Niger et Nigeria) ont été détruit.

L’armée tchadienne doit encore garder le contrôle de la zone y compris le territoire des pays voisins le temps de passer la relève aux autres armées.