Colère de Bohoma : les ressortissants du Lac remercient le chef de l’État

Après la réussite de l’opération “colère de Bohoma” ayant permis de bouter les terroristes de Boko-Haram, hors du Tchad particulièrement du Lac, les ressortissants de la province où les exactions de la secte sont récurrentes remercient le président de la République Idriss Deby Itno. Par un point de presse tenu ce 10 avril à Bol, chef-lieu de la province du Lac. Le représentant de la population, Bra Mahamat Dallah, salue le courage et la détermination du chef suprême des armées, qui ont permis de libérer leur contrée.

“Très touché par l’acte historique posé par le chef de l’État Idriss Deby Itno dans la province du lac en débarrassant celle-ci des affres de Boko haram, la population du lac par la voie de l’ex-ministre Brah Mahamat a fait un point de presse pour remercier le chef de l’État” déclare-t-il, d’entrée de jeu.

Pour lui, la foudroyante raclée, préparée des mains de maitre par le chef de l’État et données par les forces de défense et de sécurité aux terroristes de Boko-haram dans les îles du lac Tchad, en réponse à l’agression barbare de Bohoma, a résonné, malgré la crise sanitaire en cours, partout dans le monde, c’est une évidence.

“Mais pour nous, population du Lac, ces hauts et historiques faits d’armes ont une signification toute particulière. Outre le qu’ils mettent fin à 6 ans d’atrocités les plus abjectes et de privations les plus cruelles, nous donne de l’espoir” se réjouit le représentant des populations du Lac.

Bra Mahamat rapporte que depuis 4 jours, les houes ont commencé par retentir dans le polder, là où depuis 6 ans, elles étaient interdites d’accès. La pêche et d’autres activités ont repris de plus belle ; les populations rassurées, l’espoir, revenu.

“Monsieur le président, le lac dans sa diversité, à travers les chefs traditionnels me charge de vous dire merci et qu’il te restera éternellement reconnaissant. Nous avons une pensée pieuse pour ceux de nos soldats, tombés en cherchant à nous garantir la paix ainsi que pour les autres encore en opération dans les iles du lac Tchad. Pour finir, nos populations vous demande de faire en sorte que l’armée occupe toutes les iles, et ce, pour leur permettre de vivre comme avant” sollicite les populations du Lac.