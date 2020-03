Climat des affaires : le Tchad met la barre haute en se dotant d’un Conseil Présidentiel

Vendredi 20 mars 2020 verra l’installation officielle d’un Conseil présidentiel pour l’amélioration du climat des affaires au Tchad. L’annonce a été faite aujourd’hui mercredi 18 mars 2020, lors d’un point de presse animé par Etienne Alingué, conseiller du Président de la République en charge des questions économiques.

“Le Chef de l’État, son Excellence Idriss Deby ITNO s’est fixé comme objectif de faire du Tchad un pays émergent à l’horizon 2030” lance d’entrée de jeu monsieur Etienne Alingué. Il justifie par cette introduction la raison fondée de la mise en place de ce Conseil qui aura la lourde tâche d’assainir le climat des affaires au Tchad. Plusieurs fois épinglés par le secteur privé sur la nécessité d’oeuvrer urgemment pour l’assainissement du climat des affaires gangrené par la corruption, les tracasseries administratives, la pression fiscale et douanière, etc.

Le Plan national de développement (PND) conçu par le gouvernement, ayant fait la part belle au secteur privé vise à asseoir le développement du pays à travers un secteur privé fort et jouant pleinement son rôle. “Pour permettre la réalisation de ce PND, une série d’action fortes ont été entreprises depuis 2017 par les autorités et les acteurs multisectoriels afin de remettre le pays sur la voie de la croissance“, a fait savoir Monsieur Alingue. Faisant référence ici à la table ronde de Paris pour la mobilisation des financements, le forum Tchad Relance et le forum Invest in Chad – Monde arabe.

Ce Conseil Présidentiel qui va siéger une fois par trimestre, soit quatre fois par an, aura la lourde tâche de “changer le paradigme du monde des affaires au Tchad” selon les dires du Conseiller économique du Président. Il est constitué de 16 membres, 7 du secteur privé et 9 du gouvernement, le conseil est appuyé d’un secrétariat technique constitué du Directeur général de l’ANIE et du Conseiller économique du Président de la République.