Cinquantenaire de la BEAC : la BHT bat la BEAC et remporte la finale du tournoi de football

Le tournoi de foot organisé dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) est gagné par la Banque de l’habitat du Tchad ( BHT).

C’est pourtant la Banque des États de l’Afrique centrale qui a ouvert la marque en première période. La pression des pensionnaires de la BHT a porté ses fruits.

Revenu au score, la BHT prend l’avance et la consolide en marquant le troisième but. Score final, 3 à 1. La BHT reçoit une enveloppe d’un million et la BEAC se console avec 500.000 f.

Le ministre de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, remettant le trophée au capitaine de la BHT

Djikoloum Fabrice, joueur de la Banque sahelo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC), est le meilleur buteur ( 3 buts) du tournoi.

Ce tournoi, qui a réuni 12 équipes, fait partie des activités prévues du 17 au 22 novembre, à N’Djaména, pour la commémoration du cinquantenaire de la BEAC.