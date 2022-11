Cinquantenaire de la BEAC : exposition de billets de banque ‘’à valeur pédagogique”

A l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), une exposition de billets de banque est ouverte au public à Radisson Blu depuis dimanche.

Pour le gouverneur de la BEAC, Abbas Tolli, cette exposition est à valeur pédagogique. ‘’C’est plus éloquent que tous les discours que nous allons tenir sur l’historique, l’évolution de ces billets. Depuis plus de cinquante ans que nous sommes en union, et vous avez constaté que les billets ont changé, évolué ( texture, substrat, dimension, qualité)’’, explique-t-il.

C’est donc une occasion offerte au public de découvrir, comprendre les contours des billets de la BEAC qui, selon son gouverneur, mettent l’humain au centre.’’Il y a aussi des thématiques qui ornent ces billets, l’iconographique reflète la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), ses figures emblématiques, l’économie de la sous-région. La CEMAC, c’est une Union monétaire mais c’est d’abord l’intégration des personnes. C’est pourquoi nos billets donnent des dimensions particulières à l’humain’’, souligne-t-il, ajoutant que la nouvelle gamme de billets sera exposée à partir de cette semaine.