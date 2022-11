Cinquantenaire de la BEAC : des banques se mesurent au foot

Du 17 au 22 novembre, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) commémore son cinquantenaire. Une panoplie d’activités est prévue dont un tournoi de foot.

Les 12 équipes qui composent les poules 1 et 2 sont entrées en compétition ce vendredi. S’agissant de la poule 2, Orabank a disposé de la Banque commerciale du chari (BCC) sur un score de 3 à 1.

Orabank vs BCC ( 3-1)

Le match qui a opposé UBA à la CBT a été serré. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité ( 2-2). Il a fallu une séance de tirs au but pour que la CBT puisse remporter la partie.

Face à Attijaribank, la Banque agricole et commercial (BAC) a présenté un beau jeu. Ce qui lui a permis de garder une longueur d’avance, jusqu’au sifflet final ( 2-4). Les matchs se sont poursuivis. Dans le dernier carré, la BSIC et la CBT s’affrontent aujourd’hui. De même que la BEAC vs BHT.