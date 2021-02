Chefferie traditionnelle : Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, intronisé 30e sultan du Dar Tama

Le nouveau sultan du Dar Tama, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, a été intronisé ce samedi 27 février. C’était au cours d’une cérémonie solennelle à Guéreda, dans la province du Wadi-Fira, en présence du ministre d’Etat, ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, de quelques membres du gouvernement et de chefs traditionnels.

Deux temps forts ont marqué la cérémonie d’intronisation du 30ème sultan du Dar Tama. Il s’agit de la phase protocolaire et celle traditionnelle.Tout a commencé par la lecture du saint Coran, avant de faire place aux différentes interventions.

Tout d’abord, un bref historique sur les différents sultans qui se sont succédé à la tête du sultanat du Dar Tama, à été fait.

Le préfet du département du Dar Tama, Oumar Hachim Adei, a salué la mobilisation des filles et fils du département du Dar Tama, avant de leur demander d’apporter leur soutien au nouveau sultan pour réussir sa mission.

Le gouverneur de la province du Wadi Fira, Issakha Ahmat Ardja, a exhorté le sultan à veiller au respect des us et coutumes Tama. Le gouverneur a surtout demandé au nouveau sultan de faire de la cohabitation Pacifique son défi majeur.

Finie la phase protocolaire, s’en suit celle traditionnelle. Conformément aux traditions Tama, l’enrôlement du turban marque la première étape de l’intronisation. Et c’est son oncle paternel qui s’est prêté à cet exercice. S’en est suivi le port du manteau qui symbolise l’autorité du sultan avant de recevoir l’épée. Puis sa femme avance pour lui remettre le premier cadeau.

Les membres du gouvernement à leur tête le ministre d’État, ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, passe pour féliciter le sultan.

Les sultans des autres localités du Tchad et ceux venus du Soudan passent également dans la foulée pour féliciter, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye. Plusieurs cadeaux ont été remis au sultan par les différentes délégations venues pour la circonstance. Il s’agit des têtes de bœufs, de chameaux et de chevaux ainsi que des objets en or.