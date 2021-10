Championnats d’Afrique junior et senior de karaté zone 4 : le Tchad sélectionne ses athlètes

La Fédération tchadienne de karaté et disciplines assimilées, effectue, depuis hier, à N’Djaména, la sélection nationale, en vue de participer aux championnats d’Afrique junior et senior de karaté, zone Centre, qui seront organisés par l’Union des fédérations africaines de karaté (UFAK).

Ces championnats, junior et senior, qui vont se tenir du 28 octobre au 1er novembre 2021, concernent la zone 4. C’est le stade de Diguel, situé dans le 8e arrondissement de N’Djaména, qui, a priori, accueillera la compétition.

Les hommes (senior) vont se mesurer dans les catégories suivantes : -60 kilos, – 67Kg, – 75Kg, – 84Kg et plus de 84Kg. Et les dames (senior) : -50 kg, -55Kg, – de 61, – de 68 et plus de 68.

Pour le président de la Fédération tchadienne de karaté et disciplines assimilées (FTKDA), Me Tchang Wei Tchang, la sélection va être faite sur des critères de performance des athlètes. “Nous confrontons tous les athlètes et ce sont les meilleurs qui vont représenter le Tchad”, explique-t-il.

Face aux représentants des 8 autres pays, le président de la FTKDA se veut optimiste. ”Nous avons traversé des moments difficiles, surtout avec l’avènement de la covid-19. Mais, les athlètes sont en train de travailler d’arrache-pied pour que le Tchad sorte premier de ces championnats”, espère Me Tchang Wei.