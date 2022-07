Championnat national de football : voici les résultats de la quatrième journée

Football – L’avant dernière journée du championnat national de football a été jouée ce mardi 12 juillet dans les différents stades de N’Djamena. As santé d’Amdjarass a subi une lourde défaite de même que Amboko de Goré. La finale avant l’heure de la cinquième journée opposera As santé d’Abeche à Foullah Edifice.

Pas d’exploit pour As santé d’Amdjarass. Le club de l’Ennedi-Est a été torpillé par le champion de N’Djamena cet après-midi au stade municipal de Paris Congo. Il a été humilié (7-0) par Foullah Édifice ce mardi 12 juillet. Une quatrième défaite de suite pour les visiteurs. Renaissance de N’Djamena a infligé presque le même score à Boule d’Or de Pala. Le club du Mayo Kebbi Ouest a été laminé (6-0) par les Verts et Rouges de la capitale au stade de Diguel.

Les clubs As Santé d’Amdjarass et Boule d’Or de Pala qui ont le même parcours (quatre défaites chacun) vont s’affronter lors de la dernière journée du championnat le 14 juillet. Boule d’Or de Pala, comme As santé d’Amdjarass, espère une victoire afin de laver les affronts subis durant la compétition.

Tôt ce matin, As Santé d’Abéché a dominé largement Amboko de Goré (4-1). Et reste à la tête de son groupe avec le même nombre de points que Foullah édifice. Les deux clubs qui comptabilisent 12 unités chacun vont s’affronter le 14 juillet pour l’ultime place, la finale du 17 juillet au stade de Diguel.

Dans le groupe B, la cinquième journée débute le mercredi 13 juillet. Dès 7h du matin, Olympic de Mao défiera Expérience de Bongor au stade de Diguel. Les deux clubs n’ont remporté aucun de leurs quatre premiers matchs. A 15h 30, sur le même lieu, As Psi de N’Djamena réceptionnera Gazelle de Sarh. La boucle de la cinquième journée sera bouclée dans ce groupe par le match qui va opposer Espoir de Guera à Elect-sport de N’Djamena.

Les clubs de N’Djamena qui comptent le même nombre de points vont mettre le pied sur l’accélérateur pour marquer plus de buts afin de creuser l’écart au goal average.