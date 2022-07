Championnat national de football : les résultats de vendredi et les affiches de ce samedi

Football – La deuxième journée du championnat national de football s’est terminée le vendredi 8 juillet.La troisième commence ce samedi.

Pas de trêve pour la fête de Tabaski. Le championnat de football se poursuit. La troisième journée débute ce samedi 9 juillet à l’académie de football de Farcha. Les joueurs d’Olympic de Mao rechausseront leurs crampons pour défier le club des hommes en treillis, As Psi de N’Djamena. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 15h 30 à Farcha dans le premier arrondissement.

Au même moment au stade municipal de Paris congo, Expérience de Bongor jouera pour arracher sa première victoire face à Espoir de Mongo. Les hommes de la ville de montagne vont vouloir accrocher aussi leur deuxième victoire après leur défaite contre Elect-Sport de N’Djamena et la victoire contre Olympic de Mao.

Les Électriciens, eux tenteront de stopper Gazelle de Sarh au stade de Diguel. Les Sarhois comptent deux victoires. Les jaunes et noirs vont vouloir s’imposer pour ne pas être distancés par leur concurent direct, As Psi.

Par contre, hier vendredi 8 juillet dans la matinée, Renaissance de N’Djamena a été piégée par As Santé d’Abèche 1 à 0. Une défaite avec des lourdes conséquences pour les hommes du technicien, Aman Tounia.

Dans l’après-midi, As Santé d’Amdjarass a été défait. Il était laminé par As Amboko de Goré (4-1) malgré leur ouverture de score. Boule d’Or de Pala s’est aussi incliné devant le champion de N’Djamena, Foullah Édifice (0-2).

Provisoirement, Gazelle de Sarh est en tête dans la poule A avec (6) points. Elle devance Elect-sport et As Psi de N’Djamena. Dans l’autre poule, As santé d’Abéché est premier avec 6 unités, idem pour As Amboko de Goré et Foullah édifice de N’Djamena.