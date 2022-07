Championnat national de football : ferveur et mobilisation inédites dans la capitale autour des équipes participantes

Une foule bigarrée. La fanfare municipale défilant et jouant des airs modulés. Des acclamations à tout rompre, des sifflements et cris enthousiastes accompagnant la présentation de chaque équipe. Des vuvuzelas stridents qui résonnent çà et là, c’est l’ambiance qui anime le Championnat national de football.

Le dimanche 3 juillet 2022, les alentours et les tribunes du stade de Diguel étaient pris d’assaut par le public n’djaménois, des amoureux du ballon rond et des curieux, sortis massivement pour assister à l’ouverture du championnat national de football. Cette compétition, qui se poursuit dans la capitale, réunit douze équipes de la capitale et venues des provinces. Il s’agit de : AS PSI, Elect Sport, Renaissance FC, Foullah Edifice pour N’Djamena, Boule d’Or de Pala, Expérience FC de Bongor, Gazelle FC de Sarh, FC Amboko de Goré, As Santé d’Abéché, Olympique de Mao, Espoir FC de Mongo et As Santé d’Amdjarass.

Cette ferveur et cette mobilisation inédites expriment le retour, après un arrêt de deux ans, du championnat national de football. Aux heures d’un match, les stades (de Diguel ou de Paris-Congo) manquent de places assises. L’année 2022, annoncée par le PCMT pour être une année sportive, trouve sa traduction dans les faits, bien lui en a été inspiré. Car non pour aller suivre un match d’un Real Madrid ou d’un FC Barcelone dans un cinéclub du quartier, sans se faire prier et dans l’indifférence de tout ce qui divise, les Tchadiens sortent en grand nombre pour aller assister aux matches de leurs équipes. Sur les réseaux sociaux où, d’habitude, les interactions sont clivantes, c’est le football national qui cristallise des échanges passionnants et remplis d’humour. Là encore, ce ne sont que douze équipes qui prennent part à la compétition. Ce qui amène à souhaiter que pour la prochaine édition, que chacune des 23 régions que compte le Tchad puisse mobiliser une ou deux équipes. Fait ainsi, ce sera le feu à N’Djaména ou dans la ville qui l’accueillera ; un feu d’union aux couleurs bleu-jaune-rouge. Comme quoi le football, ce sport roi, garde bien sa réputation d’unir les peuples, même les plus divisés.