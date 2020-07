Cémac : Mme Ngarbatinan Sou IV installée officiellement comme Représentante du Tchad

CEMAC – Ce 24 juillet, la Commission nationale de la Cémac du Tchad a procédé à l’installation officielle de sa nouvelle représentante, Ngarbatinan Odjimbeye Sou IV. C’était en présence quelques membres du gouvernement et des diplomates

C’est dans les locaux de la Cebevirha (Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques) que la cérémonie d’installation a eu lieu. Mme Ngarbatina Odjimbeye Sou IV est désormais la nouvelle représentante résidente de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) au Tchad. A cet effet, elle promet de s’investir pleinement pour atteindre les objectifs assignés à la commission par les chefs d’Etat.

Présent à cette cérémonie, le secrétaire exécutif de la Cebevirha, représentant du président de la commission Cémac, Pr Daniel Ona Ondo, se réjouit de cette installation. Il exhorte la nouvelle promue d’assurer à la communauté le rôle et la place qui lui sont assignés par ses pères fondateurs. « Il s’agit pour vous de représenter la commission, de contribuer au suivi des chantiers communautaires et d’assurer la coordination des actions de la commission auprès des administrations nationales et des organisations internationales ; de renforcer la synergie entre la commission et les institutions spécialisées et agences d’exécutions de la Cémac au Tchad et entre la commission et les administrations nationales », recommande-t-il à la nouvelle représentante.

Pour le ministre de l’Economie, de Planification du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne, cette nomination n’est pas un hasard. Selon lui, « C’est un choix basé sur les mérites en la personne de Ngarmbatinan Odjimbeye Sou IV qui est la personne la mieux indiquée et à même de représenter la Cémac en République du Tchad ».

Le souci majeur du gouvernement tchadien est de faire de cette représentation un modèle dans la sous-région. Sur ce, « vous devez en conséquence vous préparer physiquement et moralement pour accompagner cette œuvre de salut sous- régional. Il vous revient donc de vous assumer avec dynamisme, élégance et compétence pour mériter la confiance de vos collaborateurs et le soutien du gouvernement tchadien », adresse le ministre Issa Doubragne à Mme Soukate.

Pour rappel, l’ancien représentant résident de la Cémac au Tchad, Yaya Dillo Djerou en conflit avec la justice tchadienne au sujet de sa critique envers la fondation Grand cœur, a été destitué par ladite commission.

Nguena Oundoum Cynthia