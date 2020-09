CEMAC: le conseil de direction de la CEBEVIRAH a tenu sa 10e session ordinaire

Economie : Dans le cadre de la révision du fonctionnement et l’élaboration des nouvelles stratégies, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques (CEBEVIRHA) est à sa dixième session ordinaire le 29 septembre 2020.

La session a examiné l’état de la mise en œuvre des recommandations, vérification et les engagements de la 9e session ordinaire, l’amélioration de la santé animale en Afrique central, le financement du plan stratégique 2015-2025 et le recrutement du directeur des études économique, de la planification et des échanges.

Présidé par Dr Atkam Hamman, directeur du développement des production et des industries animal du Cameroun, a relevé l’effort de la CEBEVIRAH malgré le contexte sanitaire. « La pandémie de la covid-19 a ralenti considérablement les activités sur tout le continent. Malgré ces contraintes, la CEBEVIRAH est parvenue à réaliser entre janvier et août 2020, 22 % des activités prévues ». Il a ajouté que pour l’année 2021, la CEBEVIRAH envisage de réaliser des activités dédiées aux chaines de valeur de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture mais aussi d’assainir le circuit du médicament vétérinaire.

La 10e session a recommandé à la CEBEVIRAH, entre autres , d’élaborer un plan sous régional de lutte contre la peste des petits ruminants ;de mettre à la disposition des Etats membre de la CEMAC le plan sous régional d’éradication de la peste des petits ruminants ;de mettre effectivement en œuvre son activité de vaccination des PPT prévue au quatrième trimestre 2020.