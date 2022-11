Camps des sinistrés du 9ème arrondissement : les ONG en alerte permanente contre le choléra et autres maladies hydriques

Des camps de fortune ont été installés dans les quartiers Walia, Toukra, Ndingangali et Nguéli, dans le 9ème arrondissement après le déferlement des fleuves Chari et Logone. Dans ces camps, les conditions d’eau, hygiène et assainissement (wash) sont déplorables, obligeant de nombreuses ONG qui interviennent dans le domaine de la santé, à rester en alerte permanente pour faire face au choléra.

Dans les camps des sinistrés dans le 9ème arrondissement, ce qui frappe à la première vue, c’est d’abord les conditions de vie, notamment, l’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement. Si le niveau d’eau de sel, dans certains endroits a baissé, dans d’autres, il ne fait que monté, notamment à Toukra arabe où l’on craint l’apparition des maladies hydriques.

Les habitants de ces camps qui, presque, ne disposent pas de WC, sont obligés de déféquer à l’aire libre, tout autour de leur habitation de fortune où dès l’entrée, l’odeur des excréments vous accueille. «Dans presque tous les sites, nous avons déjà mis sur pied de tentes pour faire face aux cas des maladies liées à l’eau, notamment au choléra car les conditions de vie des sinistrés sont déplorables. Il n’y a aucune notion d’hygiène. Mais nous sommes tout fin près», nous explique un médecin de l’ONG Médecin Sans Frontière (MSF), responsable du camp de Nguéli, où l’on aperçoit la tente préparée pour la cause bien clôturée.

Si dans certains camps, les efforts sont en train d’être fournis en ce qui concerne les latrines et les pompes à motricité humaine, dans de nombreux autres, rien n’est fait. De nombreux sinistrés préfèrent créer des camps à proximité de leurs abris afin de pouvoir contrôler leurs maisons car, disent-ils, certaines personnes malintentionnées passent les nuits à enlever les tôles, portails dans des pirogues pour disparaître avec dans la nature. «Je passe ma journée à aller passer la garde à mon domicile afin d’éviter que les voleurs viennent ôter le portail, les portes et fenêtres des chambres et même les toits», explique Abdelawhid Ahmat, artiste résident au camp non officiel de Toukra Arabe.

Ce camp de fortune du site de Toukra Arabe accueille depuis déjà trente (30) jours les sinistrés dudit quartier où rien n’est fait pour eux à part la prise en charge des maladies, notamment le paludisme. «Nous souffrons dans ce camp où depuis 30 jours, nous n’avons rien reçu à part le passage du ministre Mahamat Ahmat Alhabo, dans le cadre de son parti le PLD, qui nous a fait de don de vivres et autres kits alimentaires. Pour ce qui de l’eau et de l’hygiène, les conditions de vie ici sont déplorables. Les enfants défèquent à l’air libre à proximité du site en journée. Les femmes et les hommes font pareils les nuits. Nous craignons le choléra sur notre site si rien n’est fait d’ici là !», alerte Adam Ousmane Sakayroune Abdelkhalid, vice-président dudit site. «Difficile pour nos femmes de faire leurs toilettes dans ces conditions car nous n’en disposons pas», conclut-il.

Ainsi, les autorités en charge de la santé, de l’eau et de l’assainissement sont interpellées afin de prendre des dispositions pour éviter des cas de maladies hydriques, surtout le choléra qui, souvent, intervient après le déferlement des eaux. Toutefois, les habitants de ses camps doivent prendre au sérieux les conditions de vie de leurs différents sites afin d’éviter une autre catastrophe sanitaire.