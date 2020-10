Bongor : timides préparatifs de la rentrée scolaire dans les établissements publics

EDUCATION – programmée pour le 2 novembre, la rentrée des classes dans les lycées Bongorois s’annonce lente. En cause, le manque du moyen financier.

C’est officiel “la rentrée de classe est pour le 2 novembre” ont fait savoir les autorités de tutelle. Le mois d’octobre est accordé aux enseignants pour finir le programme de l’an 2019-2020, menacé par la Covid-19. Moins de trois de semaines, comment cette reprise est-elle préparée à Bongor ?

Nous sommes au quartier Djambalbar, dans le département de Bongor, province de Mayo-kebbi Est. A la descente de la voie principale, se situe le Lycée Jacques Moudeina. La porte de l’établissement est ouverte.

Un pas vers la cours, nous constatons une ambiance quasi inéxistante. Quelques rare parents se dirigent vers la direction pour s’enquérir des modalités des inscriptions. “Pourtant la direction est ouverte depuis le 15 septembre“, précise le directeur administratif dudit établissement, Djotassou Michel Sakatandi. Les inscriptions et réinscriptions se font au pas de cameléon, “quelque fois je reste du matin jusqu’au soir, sans recevoir des parents d’élèves ou élèves“. Un constat similaire au lycée moderne de Bonjour.

Du côté des parents d’élèves, certains évoquent le manque du moyen financier. “Je dois liquider la quantité du tarot que j’ai en ma possession avant d’inscrire mes deux enfants“, indique Hamit, commerçant de son état. Pour d’autres ils disent n’est pas être prêt. “Même si les enfants reprennent les cours, je paierai les frais d’inscription après. L’année dernière, c’est au début du mois décembre que j’ai réglé les frais scolaires“, ajoute Alafi.

Si les uns attendent leurs parents pour valider le ticket des inscriptions, c’est pas le cas chez Bapena. La grande partie se débrouille dans la vente du tarot, crédit et sim et autres. Certains se débrouillent dans le transport. “Nous sommes nombreux dans la famille, et le papa ne pourra pas nous inscrire tous à l’école. Moi et certains de mes grands frères faisons la décharge des cargaisons pour avoir les fournitures scolaires et d’inscrire“.