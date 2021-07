BEF : des dysfonctionnements constatés dans les centres de N’djari et Diguel-Est à N’djamena

Quelques dysfonctionnements ont émaillé le déroulement des épreuves écrites du BEF dans les centres de Diguel-Est et de N’djari à N’Djaména.

A 7h 50mn, les candidats du centre d’examen de N’djari ont commencé avec la première épreuve écrite du Brevet de l’enseignement fondamental (BEF) ce mercredi, 21 juillet. Après une heure de temps, sur douze salles visitées sur vingt, plus de 70 candidats sont déclarés absents pour la première matière qui est la rédaction. Le centre compte en tout 1002 candidats venus de onze établissements. Les copies de composition et brouillons étaient insuffisants.

Au centre d’examen de Diguel-Est, l’effectif pléthorique des candidats ( 1188 élèves, arabophones et francophones confondus répartis dans 16 salles ) a été difficilement géré. Ils s’asseyaient à 3 voire 4 sur un même table-banc. Certains candidats, visiblement dépassés, ont préféré quitter la salle. Le président du centre se défend. « Nous sommes obligés à deux jours de l’examen de chercher une solution plus rapide pour pallier ce problème. Alors nous avons trouvé une seule alternative qui est de prendre quatre (salles) de l’école primaire Alhouda qui se trouve juste derrière le centre d’examen », explique-t-il.

« En plus il y a eu le problème des tables-bancs, là aussi, on est obligé d’aller au Lycée de Diguel Centre pour récupérer soixante-douze tables-bancs et les déplacer jusqu’à l’école primaire Alhouda », ajoute-t-il. Les brouillons étaient également en nombre insuffisant.