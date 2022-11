Batha : L’ONG Noural Chabab assiste les victimes d’inondations de la sous-préfecture d’Amdjamena Bilala

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, a officiellement remis un don de vivres et non-vivres aux sinistrés, victimes des inondations d’Amdjamena Bilala. C’était au cours d’une cérémonie en présence des autorités civiles et militaires, le 12 novembre 2022.

Face au phénomène d’inondations qui frappe les populations d’Amdjamnea Bilala, l’ONG Noural Chabab a assisté les sinistrés avec un don composé de 5000 sacs de 25Kg de céréales, 5000 moustiquaires, 5000 couvertures, 500 cartons de savon et 1000 nattes en plastique.

Le chef de Canton de Mangna d’Amdjamena, Moussa Abdoulaye Hissein, a saisi l’occasion pour exprimer ses remerciements à l’ONG donateur ainsi qu’au gouvernement du Tchad qui a su réagir en faveur de la population.

Dans son mot de bienvenue, Abdoulaye Youssouf, sous-préfet d’Amdjamena Bilala, indique que cet appui pourra aider les sinistrés à subvenir à leurs besoins quotidiens. Selon lui, ce don intervient suite à l’appel lancé par le gouverneur de la province.

Pour le président de l’ONG Noural Chabab, Mahamat Ibrahim Goni, assister les personnes nécessiteuses est l’une des priorités de l’ONG. Il a signifié que cet acte n’est pas le premier du genre et face à cette situation d’ampleur régionale, « il est de notre devoir de venir en aide aux victimes d’inondations », a-t-il dit.

Réceptionnant ce lot de vivres et non-vivres, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, se réjouit de ce don. Il garantit l’ONG que ce don ira directement aux bénéficiaires : « J’attire l’attention du Sous-préfet et du comité d’organisation sur la distribution qui doit se dérouler conformément aux objectifs de l’ONG et conformément aux besoins exprimés par les sinistrés. Tout manquement sera éventuellement sanctionner », martèle-t-il.

Enfin, le gouverneur Djimta Ben Dergon lance un appel aux personnes de bonne volonté de suivre cet exemple pour sauver les personnes nécessiteuses de ce phénomène des inondations.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati