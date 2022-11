Batha : le gouverneur suspend deux responsables de sécurité d’Ati

Après une visite au commissariat central d’Ati, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, a suspendu les commandants de corps urbain.

Il y a quelques jours, les forces de défense et de sécurité ont appréhendé plusieurs voleurs de motos et braqueurs, et ont saisi plusieurs engins roulants et d’autres bien matériels avec ces présumés malfaiteurs. Mis au violon du commissariat central d’Ati, chef-lieu de la province du Batha, ces présumés malfrats et voleurs se sont tous échappés et demeurent introuvables.

Après avoir effectué une visite inopinée au commissariat, le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon s’est rendu compte que ces “bandits de grand chemin” ne sont plus dans les cellules de détention. Conséquence, il a suspendu les deux commandants de corps urbain d’Ati jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit notamment de :

OP HASSAN SALEH GOUNYOUA (Commandant de corps urbain titulaire)

OP SADICK BAKHIT HAROUN (Commandant de corps urbain adjoint).

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati