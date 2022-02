Batha : le district sanitaire d’Ati sensibilise sur le dépistage des maladies tropicales et la lèpre

En prélude à la campagne de dépistage des maladies tropicales, le district sanitaire d’Ati sensibilise la population à cet effet.

C’est un programme du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale géré par le programme de lutte contre la lèpre qui s’occupe aussi des maladies dites tropicales négligées a savoir : le tracome, leishmaniose, filariose et schistosomiose. Le but est de faire le plaidoyer auprès des leaders religieux, des chefs coutumiers, associatifs et administratifs afin de porter la nouvelle à la population.



Selon le délégué du district sanitaire du Batha, Foksia Elie, cette campagne de dépistage aura lieu le jeudi 17 février 2022 aux centres de santé Ati-Nord, Ati-Est, Lamka, Remekheo et Koundjourou.



Vu la souffrance qu’induisent ces maladies et le coût élevé des traitements, le délégué sanitaire demande aux personnes souffrant de ces maladies de se faire dépister en vue de leur prise en charge.



Ouvrant cette cérémonie de plaidoyer, Sadick Mahamat Iga, préfet du département du Batha-Ouest, a précisé que le gouvernement de transition a inscrit le problème de la santé publique comme une priorité dans son programme politique. Par ailleurs, le préfet demande aux participants de suivre avec beaucoup d’attention les informations sur l’opérationnalisation de ce projet ainsi que les différentes formations qui s’en suivront.

Il a profité de cette opportunité pour remercier les partenaires de la santé notamment AMASOT et ses pairs pour les efforts conjugués afin de contribuer à l’amélioration de la santé de la population tchadienne en générale et celle d’Ati en particulier.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati