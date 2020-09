Bac 2020 : occupé par les sinistrés, le centre de Walia délocalisé par la commission

Baccalauréat-le lycée de Walia n’abritera pas la composition des épreuves de la 2e série du baccalauréat 2020, la commission chargée d’organiser la deuxième des épreuves a choisi l’école primaire Associée pour déroulement de l’examen. Cette délocalisation est due à la présence des sinistrés dans les salles du cet établissement.



A 24 heures de la composition des épreuves de la série du baccalauréat session d’Aout 2020, les responsables du centre de Walia ont délogé le centre d’examen du 9e arrondissent, du lycée vers une école primaire située à quelques kilomètres dudit de l’ancien centre, sur l’axe qui mène à Ngueli .

La présidente de cette commission a indiqué que la présence des victimes de l’inondation peut troubler le déroulement des épreuves.« Nous sommes obligés de délocaliser le centre logé au lycée de Walia à l’école primaire, cela est dû à l’occupation de l’établissement par les sinistrés de l’inondation. Puisqu’ils ont occupé, on ne peut pas les demander de quitter en cette période où toutes les maisons étaient écroulées. Nous avons cherché et avec l’accord de l’inspecteur du 9e arrondissement ainsi que de l’inspectrice pédagogique, on a pu avoir le local de l’école »,a justifié Mme Nekarmbaye Helene, présidente du centre de Walia.



Elle a aussi confié que toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement des épreuves du 2e tour prévu pour le jeudi 17 septembre.