Audience foraine à Moïssala : 5 condamnations et 3 acquittements

Du 30 juin au 2 juillet, 8 dossiers ont été traités par les Chambres criminelles de la Cour d’Appel de Sarh en audience foraine à Moïssala. Il a été prononcé 5 condamnations et 3 acquittements.

Cette audience foraine qui s’est tenue à la paroisse Sainte Trinité de Moïssala, a permis d’évacuer 8 dossiers à savoir 4 cas de meurtres, 3 cas de viol et un cas d’association de malfaiteurs.

Pour le 1er substitut du procureur général près la Cour d’Appel de Sarh, Nadjitessem Simplice, l’objectif de cette audience foraine n’est pas seulement la répression et la condamnation des accusés, mais a également un aspect pédagogique. « Il est question de permettre à nos concitoyens d’assister à ces audiences, d’assister aux débats et c’est très instructif. Ça leur permettra de savoir désormais quels sont les comportements qui sont réprimés par la loi. Et quels sont les comportements qu’il faut adopter en bon citoyen », souligne-t-il.

Du 30 juin au 10 juillet, les villes de Sarh, Koumra, Moïssala, Kyabe sont concernées par des audiences foraines. C’est dans le cadre du Projet d’appui au renforcement des institutions de la chaîne pénale au Tchad.