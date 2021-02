Le ministre de l’économie et celui du numérique inspectent les chantiers des investissements pour la modernisation du secteur des TIC

Ce lundi 8 février, en présence du ministre des Postes et de l’Economie numérique, et celui de l’Economie, la multinationale chinoise de technologie Huawei a fait un état des lieux de ses chantiers à N’Djamena. Il s’agit notamment de l’ARCEP et de la SOTEL.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), va bénéficier d’un immeuble de cinq (5) niveaux qui abritera le Centre national des données du Tchad. La structure, actuellement en chantier (niveau 4) comprendra des bureaux, des salles de réunion, bâtiments techniques, etc. “Des serveurs nationaux (administration, santé, etc.) seront logés ici. Le site est construit selon les normes de sécurité environnementales en vigueur et les travaux sont contrôlés par un bureau d’étude de renom (…). On a été ralenti dans nos activités par la crise sanitaire mais cela n’influera pas sur le délai d’exécution de onze (11) mois’’, informe l’ingénieur de bâtiment, Alain Valery Hengue.

Pour le ministre de l’Economie, Dr Issa Doubragne, “le travail doit être de qualité et suivi de bout en bout. C’est un projet d’envergure car le Tchad veut comme les autres pays s’ancrer dans l’économie numérique (…)’’.

La SOTEL (Société des télécommunications du Tchad), quant à elle, réceptionnera 200 BTS (Base transceveir station) graduellement sur les cinq (5) années à venir. Et des acquisitions de terrains seront faites pour pallier aux manquements. Des villes telles que Moundou, Amdjarass sont concernées. Cela dans l’optique de relever le niveau technique de la SOTEL Tchad.

Sur le site de la SOTEL de Goudji, les autorités ont constaté de visu les équipements et matériels installés par Huawei. Le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, recommande à SOTEL de faire plus de communications via les médias sur le projet afin de le crédibiliser aux yeux du public.