ANS: “les conditions actuelles de détention sont acceptables”, Djidda Oumar Mahamat

Dans un communiqué, la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme (CTDDH) a dénoncé les mauvaises conditions de détention dans les cellules de l’Agence nationale de sécurité (ANS). La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a donc effectué une visite dans les locaux de ladite agence pour faire le constat.

Les mauvaises conditions de détention, les traitements inhumains et dégradants des détenus ont été les aspects évoqués par la CTDDH.

Après sa visite, la CNDH, dans son rapport, a indiqué que trois sites de détention ont été visités par la délégation. Le directeur général de l’ANS a justifié la détention de certains citoyens dans ses locaux.

Après constat, le président de la Commission nationale des droits de l’homme, Djidda Oumar Mahamat estime que “les conditions actuelles de détention sont acceptables dans la mesure où les pensionnaires sont pris en charge tant du point de vue médical, de la restauration et de la conformité des cellules aux normes standards”.

Toutefois, la CNDH recommande à l’ANS de communiquer sur ses missions afin de démystifier et instaurer une confiance entre les citoyens et cette institution. Elle doit aussi, poursuit la CNDH, prendre des mesures afin de démasquer les faux agents qui écument les bureaux, les lieux publics et la société tchadienne et recadrer la pratique des activités de certains agents ou informateurs.