Anniversaire de l’indépendance : Moussa Faki écrit à Mahamat Idriss Déby

Le Tchad célèbre ce mercredi 11 août 2021 le 61ème anniversaire de son accession à la ‘indépendance. Comme d’autres pays et organisations, le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat a transmis ses félicitations et voeux au président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Déby.

A l’occasion de la célébration de cette fête de l’indépendance, Moussa Faki Mahamat adresse au nom de la Commission de l’Union africaine et en son nom propre, au chef de l’Etat, au gouvernement ainsi qu’au peuple tchadien ses “vives et chaleureuses félicitations” auxquelles il joint ses voeux “les meilleurs de bonheur, de santé et de prospérité”.

Le président de la Commission de l’UA dit saisir également cette occasion pour féliciter le général Mahamat Idriss Déby “des efforts soutenus que vous ne cessez de déployer pour assurer la paix et la sécurité dans votre pays et la sous-région mais aussi dans la lutte contre le terrorisme au Sahel”.

Moussa Faki conclut sa lettre à Mahamat Idriss Déby en réitérant la disponibilité de la Commission de l’Union africaine à ” vous accompagner dans ce combat et à oeuvrer avec vous à la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063 pour le bien du Continent”.