Amnistie générale : la justice rectifie les noms de Mahamat Nouri et Abakar Tollimi mal orthographiés

BREVE – Par des certificats, respectivement de rajout et de rectification de nom, signés ce mardi 4 janvier, le procureur général près la cour d’appel de N’Djamena, Guiralta Yadjibert, notifie que, au lieu de Mahamat Noury et Abakar Tolly, il faut lire Mahamat Nouri Allatchi et Abakar Tollimi. Tous les deux amnistiés par la loi No 007 du 30 décembre 2021 portant amnistie générale pour des faits d’atteinte à l’intégrité de l’Etat et aux délits d’opinion.

