Alphabétisation des femmes et filles : le projet PEFAF lancé

Le projet d’éducation des filles et d’alphabétisation des femmes (PEFAF) a été lancé le 21 novembre, à N’Djaména, par la secrétaire d’Etat à l’Education nationale, Guemdje Liliane.

Le PEFAF a pour objectif de promouvoir l’égalité et l’équité dans l’accès à une éducation de qualité pour les filles et à une alphabétisation fonctionnelle pour les femmes.

Ce projet ‘’permettra à terme une augmentation de 20% du nombre des filles scolarisées dans les établissements cibles ; l’atteinte de 29% des filières scientifiques, et une augmentation d’au moins 15% des revenus des femmes alphabetisées. Cela se fera par l’accès à une éducation secondaire de qualité et dans un environnement sain pour 3000 filles. Quant aux activités d’alphabétisation, elles cibleront 7500 femmes’’, détaille le représentant-resident de la Banque africaine de développement (BAD), Ali Lamine Zeine.

Pour la secrétaire d’Etat à l’Education nationale, Nguemdje Liliane, ce projet est un pas dans l’adoption d’une réponse concertée face à l’analphabétisme, qui touche près de 80% de la population. ‘’ La lame de fond de ce problème ebranle jusqu’aux fondements de nos ménages’’, poursuit-elle.

D’une durée de 5 ans et financé à hauteur de 7 milliards par la BAD, le PEFAF sera mis en oeuvre à N’Djaména et dans le Hadjer-Lamis par le ministère de l’Education nationale. Il est prévu la réhabilitation d’un établissement à N’Djaména et la construction d’un autre à Mssakory ; et un appui institutionnnel pour améliorer la qualité de l’offre de formation du lycée technique commercial de N’Djaména, etc.