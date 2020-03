Airtel Tchad ramène le tarif de la communication téléphonique à 1F la seconde

MESSAGE – La société Airtel Tchad a annoncé ce mardi 03 mars la réduction du tarif d’appel vers les numéros Airtel et les autres réseaux en local.

” Exceptionnel ! Airtel baisse encore les prix. Tapez gratuitement *245# et appelez vos proches à 1F/sec vers Airtel et tous les autres réseaux locaux”, tel est le message que les abonnés de la société de téléphonie ont reçu ce matin du 03 mars 2020. A travers ce nouveau tarif promotionnel, Airtel Tchad entend aider ses clients à communiquer longtemps avec leurs proches quelque soit le réseau du terminal.

Cette énième baisse des prix chez Airtel intervient conformément aux dispositions de la loi de finances 2020 et à la décision n°078/ARCEP/DG/DCI du 19 avril 2019 portant sur la révision des tarifs maximum de terminaison d’appel hors taxes des services voix et SMS pour les opérateurs de la téléphonie mobile.

” Aujourd’hui nous avons décidé d’aller plus loin que la loi de finances. Nous avons décidé, conformément à la tradition d’Airtel, en tant que leader et précurseur des grandes décisions, pour la première fois au Tchad, de faire le tarif d’appel voix vers Airtel déjà et vers les autres réseaux au même prix qui est de 1F la seconde” a déclaré ce jour le directeur général d’Airtel Tchad, Djibril TOBE, au cours d’un point de presse. Grâce à cette baisse, les Tchadiens n’ont donc plus besoin d’un second téléphone pour appeler les autres réseaux.

Airtel Tchad, à travers cette baisse de prix dit avoir compris l’esprit dans lequel le gouvernement s’est placé cette année afin de redresser la situation économique du pays et de continuer à poursuivre les efforts. La volonté de la société de téléphonie est d’accompagner ce mouvement entrepris par les autorités tchadiennes en rendant les communications les moins chères possible.

Dans la même logique d’amélioration les conditions de vie aux Tchadiens, particulièrement dans le secteur des télécommunications, Airtel a, par le passé, divisé la tarification de la connexion internet par 10, puis a supprimé les droits d’assise y afférents au début de cette année, comme voulu par la loi de finances. La société a également initié des forfaits d’appels illimités pour ses clients. Le forfait 3000 minutes à 7 000 FCFA par exemple reste à ce jour la seule offre non égalée dans le marché.