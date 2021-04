Airtel Tchad, le meilleur réseau citoyen, lance la “Promo Chedid”

MESSAGE – Pour le bonheur de ses clients, « Le réseau des Smartphones » a lancé ce 16 avril 2021 dans ses locaux, une nouvelle promo pour faire gagner des supers lots par tirages au sort chaque semaine.



Soucieuse d’accompagner ses fidèles clients pendant toute la période de Ramadan, Airtel Tchad revient avec une promotion dénommée « Promo Chedid ». Le principe est simple, il suffit d’être un abonné Airtel, puis de souscrire à un nouveau forfait internet de 1,2 GB à 1200F pour cumuler des points et gagner chaque semaine par tirage au sort. Plusieurs lots : des routeurs de poche Wifi 4G, des routeurs de maison 4G, des smartphones et des Laptops.



La Promo Chedid est ouverte aux abonnés prépayés possédant une SIM Airtel qui doivent cumuler des points en achetant le nouveau forfait internet 1,2 GB à 1 200f valable 1 jour via la syntaxe *342*4*4# pour participer au tirage hebdomadaire. La souscription est aussi disponible via l’application My Airtel ou encore par Airtel Money en composant *436# puis option 3.



A partir de 120 points, le client peut gagner le routeur de poche wifi 4G. Et aussi un routeur 4G de maison avec 240 points, un smartphone avec 360 points et un Laptop avec 600 points.

Ainsi, à chaque nouvelle souscription du forfait 1,2 GB, le client cumule encore davantages de point pour augmenter ses chances de gains aux tirages. La vérification des points se fait en tapant *123#



Et pour gagner encore plus avec la Promo CHEDID, des caravanes animées vont sillonner le pays durant la période de Ramadan pour faire gagner des lots instantanés tels que : des tapis de prière, des produits alimentaires, des t-shirts, etc.

Dès à présent, le client peut également visiter les villages Chedid se trouvant à N’Djamena, à la Place de la Nation, et dans les provinces pour gagner d’autres lots.

MESSAGE