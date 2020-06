Airtel Afrique fête ses 10 ans

Airtel Africa, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d’argent mobile dans 14 pays d’Afrique subsaharienne, célèbre ce mois-ci son 10e anniversaire. Au cours de la dernière décennie, Airtel Africa a soutenu la transformation sociale sur tout le continent en permettant à des millions de personnes d’accéder à des services de données et de faire partie du système financier.

Bharti Airtel a établi sa présence en Afrique lorsqu’elle a acquis les activités Telecom de Zain en Afrique en juin 2010. L’entreprise a connu une croissance significative, atteignant plus de 110 millions de clients, réduisant la fracture numérique et augmentant l’inclusion financière. Cet anniversaire fait suite à une autre étape importante pour Airtel Africa, lorsque la société a été cotée à la bourse de Londres et à la bourse nigériane.

Airtel Africa emploie plus de 3 300 personnes à travers l’Afrique, et 1,6 million de personnes supplémentaires gagnent leur vie en travaillant avec Airtel Africa en tant qu’entrepreneurs et dans son réseau de distribution. Les services de voix, de données et d’argent mobile d’Airtel Africa sont le moteur de la croissance et transforment la vie des clients. Airtel Africa fournit des services vocaux à 110,6 millions de clients, des services de données à 35,4 millions de clients et des services financiers mobiles à 18,3 millions de clients. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier.

Au cours de la dernière décennie, Airtel Africa a étendu la couverture de son réseau, permettant à des millions de personnes d’accéder à des services de télécommunications, et a pris la tête du déploiement de réseaux 4G robustes, contribuant ainsi à la numérisation. L’introduction de la large bande sans fil à domicile a contribué à l’évolution des besoins des clients en matière de services. Les services d’argent mobile d’Airtel Africa offrent aux clients une garantie de flottabilité exclusive et un nombre croissant de partenariats stratégiques permettent les transferts d’argent transfrontaliers. Airtel Africa a également lancé une carte virtuelle, ce qui renforce encore l’inclusion financière.

Raghunath Mandava, PDG d’Airtel Africa, a évoqué les dix dernières années : “Notre vision est d’enrichir la vie de nos clients. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier tous nos collègues, partenaires, fournisseurs et distributeurs pour leur soutien alors que nous avons travaillé ensemble pour atteindre notre objectif. En ces temps difficiles, l’équipe d’Airtel Africa et nos partenaires travaillent dur pour fournir à nos clients des services fiables de voix, de données et d’argent mobile”.

Histoire d’Airtel Africa plc

2010 : Bharti Airtel Limited a acquis les activités africaines du groupe Zain (anciennement Groupe de télécommunications mobiles) qui compte 36 millions d’abonnés opérant dans 15 pays, dont 12 des 14 pays où le groupe est actuellement présent. Le groupe a encore étendu sa présence avec l’acquisition de Telecom Seychelles Limited.

2012 : Le groupe a lancé ses nouvelles activités au Rwanda.

2013 : Le groupe a étendu ses opérations en Ouganda et au Congo grâce à l’acquisition de Warid Telecom Uganda et Warid Congo SA du groupe Warid.

2015 : Le groupe a acquis la base d’abonnés de yuMobile au Kenya auprès d’Essar Telecommunications Kenya, qui fait partie du groupe Essar.

2016 : Le groupe a achevé la vente de ses activités au Burkina Faso et en Sierra Leone à la société française Orange, afin de mieux rationaliser l’empreinte du groupe en Afrique de l’Est.

2017 : Le groupe a déconsolidé ses opérations au Ghana en concluant une coentreprise avec Millicom International Cellular (qui opère sous la marque “Tigo” au Ghana) dans le cadre de laquelle Airtel et Millicom partagent à parts égales la propriété et les droits de gouvernance dans une entité combinée “AirtelTigo”.

2018 : Le groupe a acquis les activités de Tigo Rwanda, une filiale de Millicom. Airtel Africa Limited, la société holding britannique du groupe, a été constituée et enregistrée en tant que société privée en Angleterre et au Pays de Galles. La société a achevé un premier cycle de financement pré-IPO, levant 1,25 milliard de dollars US.

2019 : Telkom Kenya Limited (“Telkom Kenya”), le troisième plus grand ORM du Kenya, a annoncé son intention de transférer ses activités de téléphonie mobile, d’entreprise et de transporteur à Airtel Kenya, la filiale opérationnelle du groupe au Kenya. Airtel Africa est cotée à la bourse de Londres et à la bourse nigériane.

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa est un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de transfert d’argent par téléphone portable, présent dans 14 pays d’Afrique, principalement en Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. Airtel Africa offre une suite intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, y compris des services mobiles de voix et de données ainsi que des services monétaires mobiles, tant au niveau national qu’international. Le groupe a pour objectif de continuer à offrir une expérience client simple et intuitive grâce à la rationalisation des trajets des clients. https://airtel.africa/

MESSAGE…