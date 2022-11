Afrique : plus de 19 millions de personnes sont diabétiques (OMS)

À l’occasion de la journée mondiale du diabète qui se commémore chaque 14 novembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’en Afrique, plus de 19 millions de personnes sont diabétiques et ce nombre devrait plus que doubler d’ici 2025.

Maladie chronique caractérisée par la présence d’un excès de sucre dans le sang appelé « hyperglycémie », le diabète touche beaucoup de personnes en Afrique a annoncé le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé qui dresse un bilan inquiétant. «…plus de 19 millions de personnes sont diabétiques(…) », a-t-elle indiqué. Elle ajoute que d’ici 2025, le nombre devrait atteindre 47 millions.



Dans le monde, plus de 500 millions de personnes sont atteintes. Un chiffre qui augmente de manière significative ces dernières années. Sur ce chiffre, 55 % des personnes diabétiques connaissent leur statut. Ce qui n’est pas le cas en Afrique faute de moyens et un nombre insuffisant du personnel de santé. ” Dans la Région africaine, le manque de structures et d’équipements de dépistage, un nombre inadéquat de personnel de santé formé, l’accès insuffisant aux établissements de santé et le manque de sensibilisation au diabète constituent des obstacles au dépistage du diabète”.

Selon le bureau régional de l’OMS en africaine, la proportion de décès prématurés dus au diabète (définis comme survenant avant l’âge de 70 ans) s’élève à 58 %, soit plus que la moyenne mondiale de 48 %. Le taux de mortalité normalisé en fonction de l’âge (un ajustement mathématique des différentes populations pour obtenir la même structure) pour le diabète est de 48 pour 100 000 personnes, dans la Région, ce qui représente plus du double du taux mondial de 23 pour 100 000 personnes.