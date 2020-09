Afrique : « 90 % des tissus économiques sont composés des MPE », Idriss Amine

ÉCONOMIE – La 8ème rencontre d’échanges des responsables de Ecobank et ceux de l’Agence africaine de développement, AUDA-NEPAD a eu lieu le 23 septembre.

Promouvoir le développement des Petites et moyennes entreprises (PME), est l’objectif de l’Agence africaine de développement, Auda-Nepad. Cette 8ème réunion regroupe plusieurs pays africains dont le Tchad. A travers ce projet, d’autres pays africains seront egalement atteints. « C’est pourquoi Auda-Nepad a initié ceci pour être assez inclusive en prenant en compte les besoins de renforcement des capacités d’accès au marché et au financement de toutes les micros et moyennes entreprises. Raison pour laquelle, le choix est porté sur elle pour que nous puissions créer des entreprises nationales qui puissent se développer au même titre que les entreprises étrangères qui viennent dans nos pays pour faire des affaires», explique Alassane Sorgo, directeur général de Ecobank.

En plus de cela, l’Agence compte atteindre d’ici fin 2021, 1 million de PME qui accéderont à cette plateforme de formation pour s’informer et comprendre leur secteur afin de connaitre les opportunités qui existent dans les différents marchés. Le DG de Ecobank poursuit que, les PME sont pourvoyeuses d’emplois des jeunes dans ce continent.

Le coordonnateur de l’Auda-Nepad, Idriss Amine, renchérit que, ”sur le continent africain, 90 % des tissus économiques sont composés des MPE et elles sont pourvoyeuses d’emploi pour la jeunesse”.

Les panelistes n’ont pas manqué d’énumérer les difficultés de certains acteurs à présenter des projets assez crédibles et à offrir des garanties de financement. Il ressort également que certaines MPE sont dans un climat des affaires très débitaire et une insécurité juridique. Pour venir à bout des difficultés relevées, l’Auda-Nepad, en collaboration avec d’autres partenaires notamment le groupe Ecobank, va créer une académie qui vise à former cette catégorie des entreprises pour qu’elles puissent avoir la capacité de gestion des PME.