Accident de Bongor : voici le film de la tragédie

Dans la nuit du vendredi 21 février 2020, un terrible accident de circulation s’est produit entre Guelendeng et Bongor tuant sept personnes. Voici en détail le déroulé de l’incident.

Selon le récit, l’accident a eu lieu à 21h 30mn, heure du Tchad. A une vingtaine de kilomètres au sud de Guelendeng, un port char se trouve immobilisé sur la route.



D’un côté, le bus de l’agence Abou Salam venait de N’Djamena ; de l’autre le camion semi-remorque qui venait de Moundou avec un chauffeur et aide-chauffeur tous de nationalité camerounaise. Le bus a dévié à gauche pour dépasser le port char stationné. Et c’est là où il est entré en collision avec le gros porteur. Sept personnes sont tuées sur le coup et 56 autres blessées. Parmi les blessés on dénombre 8 fractures et un traumatisme crânien.

Les autorités administratives de la province du Mayo Kebbi Est à leur tête le gouverneur Ahmat Taha se sont déployé sur le lieu. Le corps sanitaire et les ambulances ont été mobilisés. Les blessés graves sont évacués sur N’Djamena. D’autres sont pris en charge sur place. L’agence Abou Salam a dépêché aussi un autre bus pour ramener certaines passagers à N’Djamena.

Ce tragique événement a provoqué l’émoi et remis sur la table la question de la dégradation de la route nationale menant au sud. Le président de la République Idriss Déby Itno a présenté ses condoléances aux familles éplorées.