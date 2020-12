Abéché : une mission sensibilise les éleveurs sur le respect des mesures barrières anti-Covid19 et le vivre ensemble

Une mission de la Confédération des organisations professionnelles des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad (COPAFIB), conduite par son président, Dr Ahmat Abdoul-Fathi Ousmane, est arrivée à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.

L’objectif de cette mission dans le Ouaddaï est de distribuer des vivres et non vivres aux éleveurs victimes de phénomènes naturels, mais aussi de vacciner les bétails contre les maladies des animaux. Par la même occasion, elle sensibilise les éleveurs sur les mesures barrières pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Aussitôt arrivée, la mission s’est rendue à Toungourou, une localité située à 15km à la sortie Sud-Est d’Abéché où elle a tenu une rencontre avec les éleveurs de ce village. Les membres de la délégation ont expliqué le bien-fondé de leur visite à l’assistance sur le vivre ensemble, la scolarisation des enfants et surtout celle de la fille et leur maintien à l’école. Les membres de la délégation n’ont pas perdu de vue la sensibilisation des éleveurs sur le coronavirus.

Cette sensibilisation s’inscrit dans le cadre du projet d’assistance aux familles d’éleveurs confrontées aux intempéries de l’insécurité, de la soudure pastorale et de la Covid-19.

Le secrétaire général de la COPAFIB, Ahmat Adoum Ajibrine a évoqué les objectifs de son organisation qui consistent à œuvrer pour le développement du secteur d’élevage et l’épanouissement des éleveurs.

Pour sa part, le président de la Confédération des organisations professionnelles des pasteurs et acteurs de la filière bétail au Tchad, Ahmat Aboul-fathi Ousmane a relevé que le développement du monde rural fait partie des soucis majeurs du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. Il a également souligné que les éleveurs et les agriculteurs sont condamnés à vivre ensemble, raison pour laquelle, il a exhorté les deux parties à cultiver l’amour du vivre ensemble tout en respectant leurs us et coutumes respectifs.

A noter que cette mission sillonnera quelques villages de la province du Ouaddaï durant quatre jours.