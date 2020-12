Abéché : une importante quantité de produits alimentaires périmés incinérés

La commune d’Abéché, sous l’égide du premier magistrat de la ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a incinéré ce 04 décembre une importante quantité des produits alimentaires dont la date de péremption a expiré.



Ces produits, pour la plupart constitués de sodas, des cartons de thés, des médicaments, des cartons de boîtes de conserve et bien d’autres produits ont atteint leur date de péremption. Pourtant, certains commerçants continuent à les vendre aux citoyens qui ignorent ou oublient de vérifier les produits avant d’en consommer.



La commune d’Abéché a saisi les produits prohibés dans différents boutiques et marchés de la ville.

L’incinération s’est déroulée à la sortie sud-ouest d’Abéché sur la route d’Abougoudam.

Cette opération est diligentée par le Coordonnateur de la voirie urbaine Ahmat Awad et d’autres responsable ainsi que des agents de la police municipale.



Le chef de mission a indiqué que le contrôle des produits prohibés par la mairie fait partie des missions régaliennes de son institution. Il appelle ensuite la population à la vigilance et au contrôle de produits avant leur consommation.

Ahmat Awad précise en fin que cette opération va se poursuivre dans les jours à venir.