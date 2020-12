Abéché: un douzième corps retrouvé suite au conflit intercommunautaire

Brève- un douzième corps sans vie a été retrouvé ce dimanche 13 décembre et envoyé à Abéché. La victime est un enfant âgé de 11 ans égorgé et brulé. Ce qui porte le bilan ( toujours provisoire) à 12 personnes tuées. Rappelons qu’un conflit entre agriculteurs et éleveurs a fait plusieurs victimes ce 10 décembre à Doulbarid, une localité située à une dizaine de kilomètres d’Abéché.

Partager : Partager

WhatsApp

LinkedIn



Telegram