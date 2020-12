Abéché : le CICR forme des secouristes brigadiers et moniteurs en premiers secours à base communautaire

Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï abrite un atelier de formation à l’intention des secouristes brigadiers et des moniteurs en premiers secours à base communautaire (PSBC) de trois départements de ladite province.

Cet atelier de dix jours qui se déroule dans les locaux de la Croix-Rouge du Ouaddaï, regroupe une trentaine de participants venus du département d’Assounga, de Djourf Al Ahmar et de Ouara. Il est rendu possible grâce aux appuis financiers et techniques du Cicr (Comité international de la Croix-Rouge) . Les participants, repartis en deux groupes vont suivre plusieurs modules en théorie et pratique.

L’occasion pour le directeur général de la formation de la Croix-Rouge du Tchad (Crt), Abderaman Mouss Abdelrassoul, de préciser que le Cicr est un partenaire privilégié de la Crt, qui aide sans relâche les personnes démunies. Il a ensuite signifié aux participants que cet atelier sera beaucoup plus pratique.

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le trésorier du comité de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja. Dans son intervention, il a tout d’abord présenté ses sincères remerciements au Cicr pour avoir organisé cet atelier de formation. Car, dit-il, ce genre de formation va permettre aux secouristes d’être davantage dynamiques et plus performants sur le terrain. Il a en fin demandé aux participants de suivre avec intérêt ledit atelier pour en tirer grand profit.

Hambali Nassour