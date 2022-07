5 athlètes tchadiens bénéficient de bourses de la Solidarité olympique internationale

5 athlètes tchadiens ayant fourni de belles performances, bénéficient d’une bourse de la Solidarité olympique internationale. Le ministre des Sports, Mahmoud Ali Seid, les encourage à garder cet élan pour continuer à hisser haut le tricolore national.

Il s’agit de Betel Casimir (taekwondo), Israel Madaye ( tir à l’arc), Ali Hissein Mahamat (athlétisme), Elie Djekoundadom Djerayom (lutte), Demos Memneloum (judo). Ils vont respectivement être pris en charge en Allemagne, Suisse, France, Côte d’Ivoire, N’Djaména.

Le vice-président du Comité olympique et sportif tchadien (Cost), Bani Gata Ngoulou, indique que les Jeux olympiques de Paris 2024 restent la priorité. Le Cost, dit-il, travaille pour gagner d’autres bourses afin de mettre les Sao dans les meilleures conditions. « Le Cost n’a ménagé aucun effort pour trouver ces bourses à nos athlètes. On en a bénéficié de 5 parce qu’on est au niveau de l’élite. Et Paris 2024 reste notre priorité. Nous aimerions rentrer de Paris avec des médailles. Nous sommes en train d’évaluer la possibilité d’avoir 15 autres bourses pour mettre dans les meilleures dispositions possibles nos athlètes », souligne-t-il.

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seid, leur demande de maintenir le cap. De son coté, il promet tout mettre en œuvre pour que la représentation soit optimale aux JO de Paris. « Ces bourses sont pour nous un motif d’espoir et de satisfaction. Je vous demande de vous mettre résolument au travail et d’en faire bon usage parce que nous comptons sur vous pour hisser davantage haut le drapeau de notre pays. Nous allons travailler pour que notre représentation soit optimale au niveau des JO de Paris ».