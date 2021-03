4 584 diplômes en Santé en attente de certification

Après le BTS national, place aux détenteurs des diplômes en Santé de faire certifier leurs diplômes. Ce samedi, 4 584 candidats composent l’examen unique de certification des diplômes professionnels de Santé.

Le ministère de la sante publique en collaboration avec l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) organise pendant deux jours l’examen de certification pour les agents de santé. Ils sont au total 4 584 issus des établissements publics et privés et répartis dans cinq villes du pays (N’Djamena, Moundou, Sarh, Abéché et Biltine). A N’Djamena, c’est le lycée féminin qui sert de cadre de composition.

Les différentes filières retenues

Agents techniques de santé et accoucheuses, Agents techniques de santé en kinésithérapie (ATS kiné), Infirmier diplômé d’Etat (IDE), Sage-femmes diplômé d’Etat (SDE), Techniciens de génie d’assainissement sanitaire diplômé d’Etat (TGSADE) entre autres.

Le ministre de la Santé Abdoulaye Sabre Fadoul, en lançant les épreuves de l’examen, a demandé aux candidats d’aborder les sujets avec sérénité et méthode car « il n’y a aucune place au favoritisme et au trafic d’influence. Seul les meilleurs d’entre vous seront retenus », avertit le ministre.