3 morts et 5 blessés dans un conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le canton Begoula, province du Moyen Chari

BRÈVE – Un affrontement a eu lieu ce lundi 12 septembre, entre éleveurs et agriculteurs dans le village de Mabarabé, canton Begoula, dans le département de Lac Iro, province du Moyen Chari. Au moins trois personnes seraient tuées et plusieurs blessés. Selon notre source, le gouverneur de la province est sur place pour tenter de ramener le calme on y reviendra avec plus de détails.